Птичий грипп может оказаться опаснее коронавируса

Учёные предупредили, что в дальнейшем птичий грипп сможет переходить от человека к человеку. Смертность от такого вируса очень высока. Резервуарами птичьего гриппа являются дикие особи. Исследователи в настоящее время изучают патоген, чтобы при необходимости оперативно разработать вакцину.
В Роспотребнадзоре указали на наличие большого количества вспышек гриппа среди домашних животных. Они были зафиксированы не только в зарубежных странах, но и в России. Попадая на птицефабрики, вирус моментально распространяется и начинает мутировать. Чтобы избежать возможного заражения, важно исключить контакт сырого мяса птицы с другими продуктами питания. Также рекомендуется использовать отдельные кухонные предметы при приготовлении мясных блюд.
Заболеваемость птичьим гриппом среди людей очень низкая. Если вирус сможет мутировать, то может появиться новая эпидемия. Отсутствие коллективного иммунитета приведёт к последствиям, несопоставимыми с текущей пандемией. ВОЗ получила от России информацию о заражениях людей новым штаммом птичьего гриппа. В международной организации отметили, что сообщений о передаче нового вируса от человека к человеку не поступало ни из одного государства.
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