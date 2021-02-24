МЧС предупредило москвичей о снегопаде и гололедице ночью и утром
24 февраля 2021, 22:57
В Москве ожидается снегопад, сильный ветер и гололедица во второй половине ночи и утром 25 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС в среду, 24 февраля.
«По данным синоптиков Росгидромет, во второй половине ночи и утром 25 февраля в Москве ожидается сильный снег, в период с 5 до 10 часов утра гололед, на дорогах сильная гололедица, ветер до 13 м/с», - уточнили в ведомстве.
Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности: по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте; управляя автомобилем в неблагоприятных погодных условиях, быть предельно внимательными и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров – обгонов и перестроений; обходить рекламные щиты и шаткие конструкции; не оставляйте детей без присмотра.
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