СК РФ напомнил правила безопасности нахождения на улице в сильный мороз

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24 февраля 2021, 16:37 Источник: newsler.ru

лес, фото: pixabay.com

Следственный комитет по Кировской области рекомендует детям, пожилым людям, охотникам и рыбакам не выходить на улицу из-за установившихся морозов. Об этом сообщили в среду, 24 февраля.

Сотрудники СК РФ напомнили, что при сильных морозах может возникнуть гипотермия - выраженное снижение внутренней температуры тела. Отмечается, что при температуре тела ниже 31 градуса человек находится без сознания, его мышцы скованы спазмами, а челюсти сжаты, дыхание едва заметно, давление низкое, зрачки расширены. Подобное состояние может привести к летальному исходу.

Кроме того, эксперты советуют несовершеннолетним, пожилым людям, а также рыбакам и охотникам в сильные морозы оставаться дома, иначе существует риск получить обморожение и переохлаждение. Однако, если человеку необходимо срочно покинуть помещение, то следует соблюдать правила безопасности: тепло одеваться в свободную одежду и обувь, которая сковывает движения, мешает нормальной циркуляции крови; беречь уши, нос, щеки и пальцы: они в первую очередь предрасположены к обморожению; постоянно двигаться, нельзя долго стоять на одном месте, прислоняться или садиться на холодные, особенно, металлические предметы; во время пребывания на морозе каждые 20-30 минут нужно заходить в обогреваемое помещение на 5-10 минут для согревания; защищаться от ветра: при воздействии ветра вероятность обморожения значительно выше.