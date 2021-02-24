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В Москве поезда по требованию полиции без остановки проезжают станцию метро «Славянский бульвар»

, 19:46 Источник: Telegram

В Москве поезда по требованию полиции без остановки проезжают станцию метро «Славянский бульвар»
метро, pixabay.com

Вечером в среду, 24 февраля, стало известно, что поезда без остановки проезжают станцию Московского метрополитена "Славянский бульвар", которая находится на Арбатско-Покровской линии.

Согласно последней информации, составы следуют без отановки на станции "Славянский бульвар" по требованию столичной полиции. К настоящему моменту в СМИ не поступало данных о причинах, по которым поезда не останавливаются на вышеуказанной платформе.

Напомним, 18 февраля в Москве случилось ЧП на станции метро "Дубровка", вследствие чего было прервано движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии.

ЕТ

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