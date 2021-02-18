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В Москве после ЧП на станции метро «Дубровка» движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии вошло в график

, 11:27

В Москве после ЧП на станции метро «Дубровка» движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии вошло в график
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Москве после ЧП на станции метро «Дубровка» движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии вошло в график. Движение поездов по салатовой ветке столичной подземки было прервано от станции «Чкаловская» до станции «Печатники» из-за падения человека на рельсы на станции метрополитена «Дубровка».

В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Чтобы поднять упавшего пассажира, снимали напряжение контактного рельса. Данных о состоянии пострадавшего нет.

Это второй сбой на Люблинско-Дмитровской линии за последние несколько дней. Во вторник, 16 февраля, из-за технической неисправности поезд остановился в туннеле на участке «Верхние Лихоборы»-«Селигерская», поезда также шли с увеличенными интервалами.

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