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18 февраля 2021, 11:27

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Москве после ЧП на станции метро «Дубровка» движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии вошло в график. Движение поездов по салатовой ветке столичной подземки было прервано от станции «Чкаловская» до станции «Печатники» из-за падения человека на рельсы на станции метрополитена «Дубровка».

В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Чтобы поднять упавшего пассажира, снимали напряжение контактного рельса. Данных о состоянии пострадавшего нет.

Это второй сбой на Люблинско-Дмитровской линии за последние несколько дней. Во вторник, 16 февраля, из-за технической неисправности поезд остановился в туннеле на участке «Верхние Лихоборы»-«Селигерская», поезда также шли с увеличенными интервалами.