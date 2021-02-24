В России ужесточили наказание за неповиновение силовикам на митингах

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон, ужесточающие наказание за неповиновение силовикам на митингах.
Кроме этого, вводятся штрафы за нарушение порядка их организации. Максимальная санкция за неповиновение силовикам остается прежней - 15 суток ареста. Сумма штрафа с прежних 500-1000 рублей вырастает до 2-4 тысяч рублей.
Повторное невыполнение требований полицейских, сотрудников ФСБ или госохраны во время массового мероприятия будет наказываться штрафом от 10 тыс. до 20 тыс. руб., максимальная санкция прежняя — 30 суток ареста.
Ранее сообщалось, что Путин подписал поправки в законодательство об иноагентах.
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