Путин подписал поправки в законодательство об иноагентах

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24 февраля 2021, 13:33

Фото: сайт Госдума РФ

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон об иностранных агентах.

Согласно поправкам, в Кодексе об административных правонарушениях будет обозначено, что распространение в СМИ или интернете информации о физлице-иноагенте, а «также производимых им материалов без соответствующей маркировки» влечет за собой штраф для физических лиц в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц – от 40 тыс. до 50 тыс. рублей», - говорится в документе.

Также отмечается, что во всех случаях допускается конфискация предмета административного правонарушения.

Кроме этого, КоАП дополняется положением, согласно которому аналогичные штрафы предусмотрены за распространение информации о некоммерческой организации или общественном объединении, включенных в реестр иноагентов. Исключение составит информация, размещаемая в единых госреестрах и государственных информационных системах.

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