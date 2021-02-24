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Путин подписал поправки в законодательство об иноагентах

, 13:33

Путин подписал поправки в законодательство об иноагентах
Фото: сайт Госдума РФ

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон об иностранных агентах.

Согласно поправкам, в Кодексе об административных правонарушениях будет обозначено, что распространение в СМИ или интернете информации о физлице-иноагенте, а «также производимых им материалов без соответствующей маркировки» влечет за собой штраф для физических лиц в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц – от 40 тыс. до 50 тыс. рублей», - говорится в документе.

Также отмечается, что во всех случаях допускается конфискация предмета административного правонарушения.

Кроме этого, КоАП дополняется положением, согласно которому аналогичные штрафы предусмотрены за распространение информации о некоммерческой организации или общественном объединении, включенных в реестр иноагентов. Исключение составит информация, размещаемая в единых госреестрах и государственных информационных системах.

Ранее спикер ГД заявил, что во власть нельзя допускать лиц, ангажированных другими государствами.

ДВа

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