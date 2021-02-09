Володин заявил, что во власть нельзя допускать лиц, ангажированных другими государствами

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9 февраля 2021, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]

Вячеслав Володин. Фото: сайт ГД

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что инициатива о недопуске физлиц-иноагентов на выборы требует обсуждения.

По его словам, подобное обращение не поступало, тем не менее, «любая инициатива требует обсуждения». Он также назвал очевидным желание ряда стран вмешиваться в российские выборы с целью продвижения лояльных кандидатов.

«Что касается самой инициативы, тех форм и методов, что предлагаются, это надо обсуждать. Позицию, что во власть нельзя допускать лиц, ангажированных другими государствами, разделяем, а что касается формы - надо обсуждать», - сказал Володин.

Ранее Володин заявил о необходимости наказывать за обращения к другим государствам ввести санкции.