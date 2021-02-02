Володин заявил о необходимости наказывать за обращения к другим государствам ввести санкции
2 февраля 2021, 19:17[ «Аргументы Недели» ]
Каждая страна должна защищать свой суверенитет, своих граждан, свою экономику, свои институты. Об этом в эфире Первого канала заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, обращения к другим государствам с просьбами наложить санкции на наших граждан, ввести санкции в отношении владельцев крупнейших компаний в РФ разрушают экономику, нарушают права россиян, от чего «страдает наше государство».
«Поэтому мы считаем, что необходимо за такие инициативы и действия наказывать, причем наказывать очень жестко», - сказал председатель ГД.
Ранее Володин посоветовал не пренебрегать либеральным российским законодательством.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.