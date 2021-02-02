Володин заявил о необходимости наказывать за обращения к другим государствам ввести санкции

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2 февраля 2021, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]

Вячеслав Володин. Фото: сайт ГД

Каждая страна должна защищать свой суверенитет, своих граждан, свою экономику, свои институты. Об этом в эфире Первого канала заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, обращения к другим государствам с просьбами наложить санкции на наших граждан, ввести санкции в отношении владельцев крупнейших компаний в РФ разрушают экономику, нарушают права россиян, от чего «страдает наше государство».

«Поэтому мы считаем, что необходимо за такие инициативы и действия наказывать, причем наказывать очень жестко», - сказал председатель ГД.

Ранее Володин посоветовал не пренебрегать либеральным российским законодательством.