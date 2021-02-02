Володин посоветовал не пренебрегать либеральным российским законодательством
2 февраля 2021, 15:41[ «Аргументы Недели» ]
Российское законодательство либерально, но не нужно им пренебрегать. Об этом в эфире Первого канала заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что на Западе против несанкционированных акций полиция применяет очень жесткие меры, в том числе водометы и резиновые пули.
«Те, кто проводит и призывает на митинги молодежь и выводит их без согласования, вне правового поля, должны подумать об одном: если они рабы западной демократии, то на минуту бы представили, если бы это была полиция Франции или Нидерландов», - сказал Володин.
Кроме того, председатель Госдумы напомнил о недавних событиях в Вашингтоне, которые «сегодня трактуются как внутренний терроризм, и те, кто участвовал в захвате Капитолия, получат от 20 лет и выше».
Ранее сообщалось, что за призывы к введению санкций против граждан РФ могут ввести уголовное наказание.
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