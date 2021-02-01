За призывы к введению санкций против граждан РФ могут ввести уголовное наказание
1 февраля 2021, 16:14[ «Аргументы Недели» ]
Призывы к принятию санкций в отношении граждан России могут попасть под уголовную ответственность.
Соответствующая поправка может быть внесена в законопроект, принятый ранее в первом чтении, об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер ГД также подчеркнул, что «наказание за призывы к санкциям должно быть очень жестким».
«Не исключаю, что в законопроекте, принятом в первом чтении, можно предусмотреть ко второму чтению статью в Уголовном кодексе. Должно быть очень жесткое наказание за призывы к введению санкций против граждан РФ», - сказал Володин журналистам.
Ранее сообщалось, что в Госдуме проанализируют ситуацию с вовлечением детей в несанкционированные митинги.
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