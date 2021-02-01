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За призывы к введению санкций против граждан РФ могут ввести уголовное наказание

, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

За призывы к введению санкций против граждан РФ могут ввести уголовное наказание
Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдума РФ

Призывы к принятию санкций в отношении граждан России могут попасть под уголовную ответственность.

Соответствующая поправка может быть внесена в законопроект, принятый ранее в первом чтении, об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер ГД также подчеркнул, что «наказание за призывы к санкциям должно быть очень жестким».

«Не исключаю, что в законопроекте, принятом в первом чтении, можно предусмотреть ко второму чтению статью в Уголовном кодексе. Должно быть очень жесткое наказание за призывы к введению санкций против граждан РФ», - сказал Володин журналистам.

Ранее сообщалось, что в Госдуме проанализируют ситуацию с вовлечением детей в несанкционированные митинги.

ДВа

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