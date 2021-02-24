В России может появиться больше гостиниц и отелей

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24 февраля 2021, 09:49 Источник: Парламентская газета

Фото: pixabay.com

24 февраля вступил в силу порядок предоставления таких льготных кредитов на постройку отелей и гостиниц в регионах.

Это будут длинные займы сроком до 15 лет с низкими ставками - от 3 до 5 процентов годовых, вместо сегодняшних примерно 10 процентов.

Льготный кредит можно будет получить на строительство или реконструкцию гостиниц категории не менее «три звезды» вместительностью от 120 номеров. Программа также позволяет размещать гостиницы в старинных зданиях, которые признаны объектами культурного наследия.

Ранее сообщалось, что российский бизнес погружается в долги.