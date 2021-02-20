Российский бизнес погружается в долги

Глобальный кризис принёс значительные экономические потери для большинства стран. Российские чиновники заверяют, что наше государство справляется с последствиями пандемии намного увереннее, чем другие.
Сохранить экономический рост удалось китайским компаниям. «Поднебесная» раньше других вышла из коронакризиса и начала активное промышленное производство. Определённых успехов в сложный период удалось добиться также Вьетнаму, Таджикистану и Турции. Подавляющее большинство стран для стабилизации экономик влезли в долги. Российские компании начали брать кредиты за счёт низких ставок, которые предлагали банки в период пандемии. Бизнес был вынужден брать займы, чтобы хоть как-то остаться на плаву. Корпоративный долг увеличился также из-за слабой поддержки государства.
Рекордный рост задолженности отечественных компаний до 145,7% ВВП определятся и недобором валютных средств от реализации сырья на международный рынок. Это вызвало эффект домино, в результате чего пострадали другие отрасли. Деньги от торговли нефти в России являются главным фактором спроса во всей экономической системе страны.
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