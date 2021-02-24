В ГД предлагают ввести пособия на занятия спортом для детей из малообеспеченных семей

Аргументы Недели → Общество 13+

24 февраля 2021, 09:36

Здание Госдумы. Фото: сайт Госдумы РФ

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести целевое пособие для оплаты спортивных секций детям из малообеспеченных семей.

В своём обращении на имя главы Минспорта Олега Матыцина депутат отметил, что Минфин прорабатывает возможность предоставления налоговых вычетов родителям за занятия их детей спортом. По его словам, «появление подобных налоговых вычетов не изменит кардинально ситуацию с доступностью спортивных секций для детей из малообеспеченных семей», сообщает RT.

Сухарев также предлагает создать механизм, предполагающий поступление выделяемых средств напрямую в спортивные секции от местных отделов социальной защиты или иных уполномоченных органов на основе договора об оказании услуг.

Ранее сообщалось, что россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом.