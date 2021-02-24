Госдолг России в 2020 году вырос почти до 19 триллионов рублей

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24 февраля 2021, 08:30 Источник: РБК

Здание Счетной палаты. Фото: сайт СП

Государственный долг России за 2020 год увеличился на 39,9%, до 18,99 трлн руб. и составил 17,8% от ВВП.

В сообщении счетной палаты говорится, что Госдолг Российской Федерации за 2020 год увеличился на 5 418,2 млрд рублей. Его общая сумма составляет 17,8% ВВП.

Внутренний долг вырос на 4,6 трлн руб. и теперь составляет 14,791 трлн руб., внешний долг в иностранной валюте вырос на 1,9 млрд долларов до 56,8 миллиардов.

Ранее сообщалось, что российский бизнес погружается в долги.