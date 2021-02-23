ВОЗ спрогнозировала сроки завершения пандемии коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

23 февраля 2021, 21:10 Источник: Российская газета

маска с перчатками, фото: pixabay.com

Пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в начале 2022 года. Об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Сведений о коронавирусе стало намного больше по сравнению с 2020 годом, когда инфекция только начала распространяться, отметил Клюге. Коронавирус останется среди людей, но потребность в ограничениях отпадет. При этом это только прогноз, так как пока никто не может точно сказать, как будет развиваться ситуация.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков назвал срок начала третьей волны коронавируса в России.