Инфекционист Евгений Тимаков назвал срок начала третьей волны коронавируса в России

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23 февраля 2021, 17:21

коронавирус, фото: pixabay.com

Уровень заболеваемости COVID-19 в России пойдет в рост с середины апреля. Такое мнение высказал инфекционист Евгений Тимаков. Как раз через два месяца в страну придет смутировавший "британский" коронавирус.

В связи с этим Тимаков считает необходимым соблюдать правила социального дистанцирования, масочный режим, а также другие меры профилактики, которые рекомендованы к соблюдению ВОЗ и правительством РФ. Россиянам, живущим в средней полосе, надо продержаться до начала июня, а южным регионам до начала мая.

В России за сутки впервые с 8 октября выявили 11 823 случая заражения COVID-19