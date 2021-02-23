В России за сутки впервые с 8 октября выявили 11 823 случая заражения COVID-19

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23 февраля 2021, 11:12

тест на COVID-19, Sebastian Gollnow/dpa

В России за минувшие сутки зарегистрировали 11 823 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили утром во вторник, 23 февраля, сотрудники оперативного штаба.

Согласно последней информации оперштаба, данный показатель является минимальным с 8 октября 2020 года. Новые случаи заражения COVID-19 были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 84 регионах Российской Федерации. У 1 312 (11,1%) заболевших нет клинических проявлений коронавируса нового типа.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 4 189 153 случая заболевания.