Путин и Лукашенко поговорили по телефону на следующий день после очной встречи

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23 февраля 2021, 16:43 Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: сайт Кремля.

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путина провели телефонный разговор 23 февраля.

В пресс-службе белорусского лидера сообщили, что главными темами беседы стали функционирование налоговой системы, вопросы кооперации в ВПК, усиление совместных оборонных систем, а также работа СМИ в условиях информационного противоборства.

Сообщается, что главной целью всей проделываемой большой работы является «выравнивание условий жизни людей и субъектов хозяйствования в Союзном государстве».

Ранее политолог Зимовский прокомментировал встречу Путина и Лукашенко цитатой из Булгакова.