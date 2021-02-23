Клишас положительно оценивает идею введения понятия «уголовный проступок»

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству положительно оценивает инициативу Верховного суда о введении в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексе понятия «уголовный проступок».
По словам сенатора, государство таким образом стремится дать второй шанс людям, которые совершили преступление впервые, но готовы исправляться.
«Безусловно, это не может касаться всех преступлений, а только тех из них, которые являются наименее общественно опасными. Например, отдельные преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономической деятельности», - пояснил Клишас.
Ранее Клишас прокомментировал обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.