Клишас положительно оценивает идею введения понятия «уголовный проступок»

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23 февраля 2021, 15:03 Источник: Парламентская газета

Андрей Клишас. Фото: сайт СФ

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству положительно оценивает инициативу Верховного суда о введении в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексе понятия «уголовный проступок».

По словам сенатора, государство таким образом стремится дать второй шанс людям, которые совершили преступление впервые, но готовы исправляться.

«Безусловно, это не может касаться всех преступлений, а только тех из них, которые являются наименее общественно опасными. Например, отдельные преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономической деятельности», - пояснил Клишас.

Ранее Клишас прокомментировал обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе.