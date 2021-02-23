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Неверов заявил, что Россия остается сильной благодаря защитникам Отечества

, 14:45 Источник: Парламентская газета

Неверов заявил, что Россия остается сильной благодаря защитникам Отечества
Сергей Неверов. Фото: сайт ГД

Благодаря защитникам Отечества Россия остается сильной и уверенно развивается во благо граждан. Об этом заявил руководитель думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Он подчеркнул, что такие качества как патриотизм, мужество, преданное служение стране присущи настоящим защитникам родины.

Неверов также отметил, что «сбережение исторической памяти и традиций - залог развития России как сильного государства со сплоченным народом».

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что российских военных отличают верность присяге и мужество.

ДВа

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