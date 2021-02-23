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Володин заявил, что российских военных отличают верность присяге и мужество

, 13:17

Володин заявил, что российских военных отличают верность присяге и мужество
Вячеслав Володин. Фото: сайт ГД

Спикер ГД Вячеслав Володин направил поздравление с Днем защитника Отечества.

Он отметил, что 23 февраля чествуют тех, кто посвятил жизнь военной службе и обеспечению обороноспособности России.

Володин подчеркнул, что российских солдат и офицеров отличают патриотизм, верность присяге, мужество и профессионализм.

Ранее сообщалось, что Путин направил обращение по случаю Дня защитника Отечества.

ДВа

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