Путин направил обращение по случаю Дня защитника Отечества
23 февраля 2021, 09:56
Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил с праздником ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооружённых Сил и всех граждан России с 23 февраля.
Глава государства подчеркнул, что этот праздник отмечается «нашим народом с гордостью, с уважением ко всем защитникам родной страны, к тем, кто сегодня стоит на страже рубежей России».
Путин отметил, что современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно, цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
«Наша армия и флот умеют это делать», - подчеркнул российский лидер.
Ранее сообщалось, как Путин проведет праздничный выходной 23 февраля.
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