Путин направил обращение по случаю Дня защитника Отечества

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23 февраля 2021, 09:56

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил с праздником ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооружённых Сил и всех граждан России с 23 февраля.

Глава государства подчеркнул, что этот праздник отмечается «нашим народом с гордостью, с уважением ко всем защитникам родной страны, к тем, кто сегодня стоит на страже рубежей России».

Путин отметил, что современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно, цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

«Наша армия и флот умеют это делать», - подчеркнул российский лидер.

Ранее сообщалось, как Путин проведет праздничный выходной 23 февраля.