Как Путин проведет праздничный выходной 23 февраля

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20 февраля 2021, 09:44 Источник: URA.RU

В. Путин, Фото с сайте Кремля

В День защитника Отечества, 23 февраля, президент РФ Владимир Путин возложит венок к могиле неизвестного солдата в Александровском саду и вернется в Кремль, работать.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков раскрыл планы Путина на праздничный выходной.

Ранее официальный представитель Кремля информировал о встрече в Москве Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Песков предположил, что переговоры президентов РФ и Белоруссии будут продолжительными.

Президент России не станет отдыхать 23 февраля. На конференц-колле с журналистами рассказал URA.RU, что у Владимира Путина 22 февраля много непубличных рабочих встреч, будет работать в Кремле, с обеда Путин будет общаться с Лукашенко, можно смело предположить, что до вечера. В День защитника Отечества Путин ненадолго отвлечется от работы, по традиции он собирается возложить венок к могиле неизвестного солдата в Александровском саду.