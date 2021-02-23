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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

, 13:10 Источник: РИА "Новости"

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Могила Неизвестного Солдата, Dmitry Golubovich/Russian Look

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем во вторник, 23 февраля, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, почтив память павших в боях воинов.

Глава РФ каждый год 23 февраля возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата в честь Дня Защитника Отечества.

Напомним, что прах неизвестного советского воина, который погиб во время Великой Отечественной войны, был перенесен из братской могилы в Московской области и в 1966 году в рамках торжественной церемонии перезахоронен в Александровском саду у Кремлевской стены.

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