Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем во вторник, 23 февраля, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, почтив память павших в боях воинов.
Глава РФ каждый год 23 февраля возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата в честь Дня Защитника Отечества.
Напомним, что прах неизвестного советского воина, который погиб во время Великой Отечественной войны, был перенесен из братской могилы в Московской области и в 1966 году в рамках торжественной церемонии перезахоронен в Александровском саду у Кремлевской стены.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.