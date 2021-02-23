Российские школьники рассказали, кого считают героями

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23 февраля 2021, 09:13

школьники, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Организаторы Российского фестиваля кино и интернет-контента "Герои большой страны" совместно с проектом "Мотивирующие цифровые уроки" узнали, кого российские школьники считают своими героями.

В опросе приняли участие более 6 тысяч учеников 6—11-х классов. Большая часть школьников (26,2%) считают героями своих матерей, отцов, дедушек и бабушек. Второе место в данном рейтинге респонденты отвели различным персонажам кино и мультфильмов. В частности, 10,1% ребят восхищаются Железным Человеком, Человеком-пауком и Наруто.

5,4% респондентов назвали настоящими героями участников Великой Отечественной войны и современных военнослужащих, передает RT.

3% школьников назвали героем Юрия Гагарина, 2,6% – президента России Владимира Путина, а 2,4% – врачей. 2,1% заявили, что считают героическими поступки сотрудников МЧС и полиции, а 2% опрошенных заявили, что восхищение у них вызывают спортсмены и зарубежные актеры.

По 1% голосов набрали учителя, маршал Георгий Жуков, полководец Михаил Кутузов и революционер Владимир Ленин. 0,7% респондентов назвали героиней партизанку Зою Космодемьянскую.