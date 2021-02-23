Аналитик Жилин назвал «отвратительную» систему мобилизации слабым местом России в случае военного вторжения

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23 февраля 2021, 12:11 Источник: URA.RU

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Отечественный аналитик Александр Жилин назвал «отвратительную» систему мобилизации слабым местом Российской Федерации в случае военного вторжения. По данному вопросу специалист высказался некоторое время назад в беседе с представителями сетевой прессы.

По словам Жилина, сил одной регулярной армии не хватит для того, чтобы защитить страну. Задача регулярных войск заключается в отражении первого удара противника. Если произойдет нападение врага, должна вступить в действие система мобилизации. Последняя в современной РФ является «отвратительной», в отличие от Советского Союза, высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщалось ранее сегодня, итальянский ресурс Difesa Online написал, что полет российских ракетоносцев Ту-160 над Северной Европой стал сигналом американцам.