В России за сутки скончались 417 человек с коронавирусом

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23 февраля 2021, 11:27

тест на COVID-19, Xinhua

За прошедшие сутки в России скончались 417 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа в Москве скончались 49 пациентов с коронавирусом нового типа, в Санкт-Петербурге – 41, в Московской области – 33. В общей сложности жертвами заболевания с начала пандемии в России стали 84 047 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки в РФ зарегистрировали 11 823 случая заражения коронавирусной инфекцией.