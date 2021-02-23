Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы. Согласно последней информации, предоставленной во вторник, 23 февраля, синоптиками, столбики термометров показывали ниже минус 24 градусов.
Небо над Москвой в ночное время, благодаря антициклону, полностью прояснело. К 7 утра на метеостанции ВДНХ температура воздуха упала до минус 24,1 градуса. До этого минимальное значение было зарегистрировано в столице России 18 января – 23,6 градуса.
Известно, что в некоторых районах Московской области ночью температура понижалась до минус 30 градусов.
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