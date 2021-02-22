Кусайко рассказала, какой запомнится актриса Екатерина Градова

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22 февраля 2021, 18:27 Источник: РИА Новости

Татьяна Кусайко. Фото: сайт СФ

Сенатор Татьяна Кусайко заявила, что скончавшаяся 22 февраля актриса Екатерина Градова запомнится зрителям своими неповторимыми ролями.

По ее словам, Градова навсегда останется в памяти радисткой Кэт и мадам Волокушиной. Актриса, как отметила член Совфеда, «невероятная красавица с бархатным голосом, глубоко трогающая за душу своей игрой».

«Екатерина Георгиевна сыграла немного ролей, но какие яркие и запоминающиеся они были. Роли навсегда», - сказала Кусайко.