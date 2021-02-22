Кадыров заявил, что Уруский рассказал ему государственную тайну

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22 февраля 2021, 18:07

Рамзан Кадыров. Фото: сайт главы ЧР

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в соцсети, что лишь накануне узнал о существовании вице-премьера Олега Уруского, которого на Украине заставили объясняться из-за фотографии с ним.

"В выставочном павильоне IDEX-2021 в Абу-Даби ко мне подошел незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию. Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну", — написал Кадыров.

Как отметил Кадыров, весь этот скандал вокруг фото "не стоит и выеденного яйца". По его словам, если бы он знал, кто такой Уруский, он бы не стал ему руку пожимать, поскольку считает это для себя неприемлемым. Уруский относится к людям, причастным "к многочисленным бедам и страданиям собственного народа". А вице-премьер пусть гордится тем, что оказался рядом с Кадыровым и повесит фото на самое почетное место.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разместил на своей странице в социальных сетях совместную фотографию вице-премьера страны, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и главы Чечни Рамзана Кадырова. Теперь глава кабмина требует объяснений от политика.