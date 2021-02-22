Премьер Украины потребовал от вице-премьера Уруского объяснений за фото с Кадыровым

Аргументы Недели → В мире 13+

22 февраля 2021, 14:37

Денис Шмыгаль, фото: Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разместил на своей странице в социальных сетях совместную фотографию вице-премьера страны, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и главы Чечни Рамзана Кадырова. Теперь глава кабмина требует объяснений от политика.

«Жду от Олега Уруского срочного объяснения», - подписал он снимок в Facebook.

По данным украинских СМИ, фотография была сделана 21 февраля на проходящей в ОАЭ международной выставке оружия International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2021.

Ранее Уруский сообщил в Facebook, что возглавит украинскую делегацию в Абу-Даби на международной военно-технической выставке. Вице-премьер курирует оборонный комплекс страны.