Премьер Украины потребовал от вице-премьера Уруского объяснений за фото с Кадыровым
22 февраля 2021, 14:37
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разместил на своей странице в социальных сетях совместную фотографию вице-премьера страны, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и главы Чечни Рамзана Кадырова. Теперь глава кабмина требует объяснений от политика.
«Жду от Олега Уруского срочного объяснения», - подписал он снимок в Facebook.
По данным украинских СМИ, фотография была сделана 21 февраля на проходящей в ОАЭ международной выставке оружия International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2021.
Ранее Уруский сообщил в Facebook, что возглавит украинскую делегацию в Абу-Даби на международной военно-технической выставке. Вице-премьер курирует оборонный комплекс страны.
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