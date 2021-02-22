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Миронов избран председателем партии «Справедливая Россия - За правду»

, 17:18

Миронов избран председателем партии «Справедливая Россия - За правду»
Сергей Миронов, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Миронов возглавил партию "Справедливая Россия — За правду", решение было принято сегодня в ходе съезда "Справедливой России". Согласно уставу партии, председатель избирается сроком на 2,5 года.

На съезде было изменено название партии "Справедливая России" в связи с объединением с партиями "За правду" и "Патриоты России". "Объединенная партия будет называться «Социалистическая политическая партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"». Короткое название - партия "Справедливая Россия - За правду"", - сообщил на съезде Сергей Миронов.

Ранее сообщалось, что Миронов возглавит объединенную партию левых патриотов.

НС

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