Миронов избран председателем партии «Справедливая Россия - За правду»
22 февраля 2021, 17:18
Сергей Миронов возглавил партию "Справедливая Россия — За правду", решение было принято сегодня в ходе съезда "Справедливой России". Согласно уставу партии, председатель избирается сроком на 2,5 года.
На съезде было изменено название партии "Справедливая России" в связи с объединением с партиями "За правду" и "Патриоты России". "Объединенная партия будет называться «Социалистическая политическая партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"». Короткое название - партия "Справедливая Россия - За правду"", - сообщил на съезде Сергей Миронов.
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