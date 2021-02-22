Охлобыстину запретили участвовать в выборах в Госдуму РФ

Иван Охлобыстин заявил, что не будет баллотироваться на выборах в Госдуму в этом году, поскольку участвовать в них ему "запретила церковь". Но он планирует помогать в этом объединенной на базе "Справедливой России" партии.
Актер не считает себя большим специалистом в политике, но "что есть, то вложу в дело партии".
Охлобыстин считает, что в настоящее время партии являются политическим балаганом: все решения принимаются наверху, а депутаты Госдумы просто нажимают кнопки. В своем выступлении на съезде партий "Справедливая Россия", "За правду!" и "Патриоты России" актер отметил, что нужно убедить людей прийти на выборы.
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