Охлобыстину запретили участвовать в выборах в Госдуму РФ

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22 февраля 2021, 15:24 Источник: РИА "Новости"

Иван Охлобыстин, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иван Охлобыстин заявил, что не будет баллотироваться на выборах в Госдуму в этом году, поскольку участвовать в них ему "запретила церковь". Но он планирует помогать в этом объединенной на базе "Справедливой России" партии.

Актер не считает себя большим специалистом в политике, но "что есть, то вложу в дело партии".

Охлобыстин считает, что в настоящее время партии являются политическим балаганом: все решения принимаются наверху, а депутаты Госдумы просто нажимают кнопки. В своем выступлении на съезде партий "Справедливая Россия", "За правду!" и "Патриоты России" актер отметил, что нужно убедить людей прийти на выборы.

Лидеры партий "Справедливая Россия" Сергей Миронов, "За правду" Захар Прилепин и "Патриоты России" Геннадий Семигин в четверг, 28 января, подписали межпартийный манифест об объединении.