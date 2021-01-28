Лидеры трёх российских партий подписали манифест об объединении

Аргументы Недели → Политика 13+

28 января 2021, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Миронов, фото с сайта партии

Лидеры партий "Справедливая Россия" Сергей Миронов, "За правду" Захар Прилепин и "Патриоты России" Геннадий Семигин в четверг, 28 января, подписали межпартийный манифест об объединении.

Церемония подписания состоялась в Государственном центральном музее современной истории России.

Объединение "Справедливой России" с партиями "За правду" и "Патриоты России" ранее анонсировал Сергей Миронов.

Политик предложил объединяться всем партиям левого фланга, в том числе КПРФ и ЛДПР.