Пушкина назвала одну из инициатив РПЦ популистской

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22 февраля 2021, 15:13 Источник: РИА Новости

Оксана Пушкина. Фото: страница Оксаны Пушкиной ВКонтакте

Депутат Госдумы Оксана Пушкина заявила, что после легализации инициативы РПЦ о включении данных по абортам в показатели смертности, эти цифры в России будут зашкаливать.

Так парламентарий отреагировала на идею РПЦ официально признать смертью человека. Пушкина ответила на это псалмом - на понятном, по ее словам, РПЦ языке: «Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презреньем».

«Перевожу на понятный язык для всех. Идея - образец популизма», - заявила Пушкина, добавив, что работать надо на профилактику абортов.

Она также отметила, что «после еще пары подобных идей от РПЦ количество атеистов в России начнет расти в геометрической прогрессии».

Ранее Пушкина выступила против организации спецучреждений для проведения абортов.