Пушкина назвала одну из инициатив РПЦ популистской

Депутат Госдумы Оксана Пушкина заявила, что после легализации инициативы РПЦ о включении данных по абортам в показатели смертности, эти цифры в России будут зашкаливать.
Так парламентарий отреагировала на идею РПЦ официально признать смертью человека. Пушкина ответила на это псалмом - на понятном, по ее словам, РПЦ языке: «Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презреньем».
«Перевожу на понятный язык для всех. Идея - образец популизма», - заявила Пушкина, добавив, что работать надо на профилактику абортов.
Она также отметила, что «после еще пары подобных идей от РПЦ количество атеистов в России начнет расти в геометрической прогрессии».
Ранее Пушкина выступила против организации спецучреждений для проведения абортов.
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