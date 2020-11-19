Пушкина выступила против организации спецучреждений для проведения абортов
19 ноября 2020, 15:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает, что решающее слово в вопросе абортов должно сказать женское сообщество.
Так депутат отреагировала на предложение главного репродуктолога Минздрава Олега Аполихина, который призвал создать в России абортарии и передать их УФСИН.
Парламентарий выразила убежденность в том, что абсолютным приоритетом является свобода выбора, безопасность, сохранение здоровья и дальнейших репродуктивных возможностей. Она призвала принимающих решение по этому вопросу «проанализировать негативный опыт Польши и ради сохранения гражданского мира отказаться от жестоких и деструктивных предложений».
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