В Польше массовые протесты против запрета абортов сопровождаются требованиями отставки правительства

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4 ноября 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В Польше уже вторую неделю продолжаются массовые протесты против решения Конституционного трибунала об ужесточении абортного законодательства. Теперь наличие у плода тяжелого и необратимого заболевания не может считаться легальной причиной для прерывания беременности.

26 октября протестующие парализовали движение транспорта в более чем 50 городах. В конце прошедшей недели на улицы Варшавы вышло порядка 100 тысяч человек. Протестующие требуют отставки правительства.

Главная противница абортов Кая Годек, выступая в Сейме весной этого года, заявила, что «аборт - пандемия хуже коронавируса. Она приносит больше жертв, и все они смертельны». У Годек появились тысячи недоброжелателей. Один из главных лозунгов протестующих: «Это война» («to jest wojna»).

27 октября глава правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский назвал протесты «нападениями на церковь» и призвал «патриотов» защищать свои приходы. На следующий день после его выступления праворадикальная организация «Национал-радикальный лагерь» заявила о формировании «национальных бригад», которые будут защищать верующих «от провокаций неомарксистов – очередного воплощения большевизма». После этого начались столкновения с протестующими.

В ночь со среды на четверг во Вроцлаве, где в марше участвовало до 65 тысяч человек, правые радикалы напали на протестующих. Они били людей по голове и в живот. Сообщалось, что один человек получил ножевые ранения. Полиция задержала около 40 мужчин, изъяв у них дубинки, газовые баллончики, нож и пиротехнику.

Церковь оказывает довольно сильное влияние на жизнь Польши. В школах священнослужители и монахини преподают предмет «Религия». В большинстве детских садов малыши на занятиях разукрашивают картинки с Христом, разучивают религиозные песни и молитвы.

В большинстве стран-участниц ЕС разрешены любые аборты до 12 недели беременности. В Польше действует одно из самых строгих противоабортных законодательств в Европе. При этом, согласно данным соцопросов, проведенных в стране в 2019 году, более 50% респондентов поддержало полную легализацию абортов до 12 недели беременности.