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Пушков отреагировал на «расистскую» математику в США

, 15:07

Пушков отреагировал на «расистскую» математику в США
Алексей Пушков. Фото: сайт СФ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал скандал в США, где власти увидели "идеи превосходства белой расы" в традиционном курсе математики. Член Совета Федерации назвал происходящее в штатах помешательством.

В своем Telegram-канале Пушков допустил, что американских школьников будут зачислять в университеты после "верного" ответа "семь умножить на семь будет 47". Сенатор предположил, что такая политика может привести к исчезновению математики в школах США.

Власти американского штата Орегон увидели "идеи превосходства белой расы" в традиционном курсе математики. Они считают расизмом объективность и сосредоточенность на правильном ответе.

НС

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