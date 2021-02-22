Пушков отреагировал на «расистскую» математику в США
22 февраля 2021, 15:07
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал скандал в США, где власти увидели "идеи превосходства белой расы" в традиционном курсе математики. Член Совета Федерации назвал происходящее в штатах помешательством.
В своем Telegram-канале Пушков допустил, что американских школьников будут зачислять в университеты после "верного" ответа "семь умножить на семь будет 47". Сенатор предположил, что такая политика может привести к исчезновению математики в школах США.
Власти американского штата Орегон увидели "идеи превосходства белой расы" в традиционном курсе математики. Они считают расизмом объективность и сосредоточенность на правильном ответе.
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