В России за сутки выписали 12 943 переболевших COVID-19

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22 февраля 2021, 12:32

пробирки, pixabay.com

За минувшие сутки в России выписали из больниц 12 943 человека после выздоровления от коронавируса нового типа. Об этом сообщили 22 февраля в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, в частности, за прошедшие 24 часа в Москве выписали 1 658 пациентов, в Санкт-Петербурге – 1 018, в Московской области – 597. В общей сложности с начала пандемии короавирусной инфекции после выздоровления в России выписали 3 726 388 человек.

Ранее стало известно, что за сутки в РФ зарегистрировали 12 604 новых случая заражения COVID-19.