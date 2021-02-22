В России за сутки выявили 12 604 новых случая заражения COVID-19

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22 февраля 2021, 11:14

лаборатория, Marijan Murat/dpa

За минувшие сутки в России зарегистрировали 12 604 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, новые случаи заболевания были выявлены за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе сегодня уточнили, что у 1 415 (11,2%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавируса нового типа.

В общей сложности с начала пандемии на территории России зафиксировали 4 177 330 случаев заражения COVID-19.