В России за сутки скончались 337 человек с коронавирусом

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22 февраля 2021, 11:30

скорая помощь, Dmitry Golubovich/Global Look Press

За прошедшие сутки в России скончались 337 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа 47 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Санкт-Петербурге, 41 – в Москве, 28 – в Московской области. В общей сложности жертвами пандемии COVID-19 в России стали 83 630 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки в России зарегистрировали 12 604 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.