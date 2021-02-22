Аналитики выяснили, сколько дней россияне в 2020 году провели в путешествиях

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22 февраля 2021, 09:07

салон самолета, pixabay.com

Аналитики недавно провели исследование и выяснили, сколько дней в прошлом году граждане России провели в путешествиях. Результаты к настоящему моменту поступили в распоряжение журналистов.

Согласно последним данным, жители РФ в 2020 году чаще всего проводили в путешествиях от четырех до семи дней – на такой период было приобретено 30% всех авиабилетов. Ещё 28% граждан ездили куда-либо только на два-три дня.

От 8 до 14 дней в поездках провели 22% жителей России, а 9% покидали дом более чем на две недели.

В течение одних суток путешествовали 7% россиян, а 4% россиян возвращались домой в день вылета, передает RT.