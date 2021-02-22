ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Аналитики выяснили, сколько дней россияне в 2020 году провели в путешествиях

, 09:07

Аналитики выяснили, сколько дней россияне в 2020 году провели в путешествиях
салон самолета, pixabay.com

Аналитики недавно провели исследование и выяснили, сколько дней в прошлом году граждане России провели в путешествиях. Результаты к настоящему моменту поступили в распоряжение журналистов.

Согласно последним данным, жители РФ в 2020 году чаще всего проводили в путешествиях от четырех до семи дней – на такой период было приобретено 30% всех авиабилетов. Ещё 28% граждан ездили куда-либо только на два-три дня.

От 8 до 14 дней в поездках провели 22% жителей России, а 9% покидали дом более чем на две недели.

В течение одних суток путешествовали 7% россиян, а 4% россиян возвращались домой в день вылета, передает RT.

ЕТ

В мире

Байден на этой неделе посетит пострадавший от мощной снежной бури Техас

Байден на этой неделе посетит пострадавший от мощной снежной бури Техас

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден готовится в течение недели посетить Техас, который сильнее других штатов пострадал от снежной бури в стране, которая стала сильнейшей за последние 30 лет.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью