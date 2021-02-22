Жириновский объяснил свою идею ограничить вес россиян

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22 февраля 2021, 08:43

Владимир Жириновский, фото: kremlin.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил свои слова об ограничениях по весу россиян. Депутат предложил установить предельный вес в 80 килограмм – для обычных граждан, а в 100 килограмм – для чиновников.

«Лишний вес - это один из главных факторов развития множества заболеваний и ранней смертности среди пожилых. Конечно, каждый человек в праве сам решать, что ему есть и что делать. Но государство должно проводить политику стимулирования граждан к здоровому образу жизни», - пояснил он.

Жириновский отметил, что одним из способов реализовать такую политику - ограничить предельные весовые параметры для чиновников. По его словам, это будет стимулом продолжать государственную службу или уходить в другую сферу, если не получается поддерживать себя в хорошей форме. При этом он добавил, что «никаких стандартов для остальных людей быть не может», если так не решат врачи.

«… врачи могут объявить здоровые параметры тела, чтобы люди понимали, если вы едите слишком много, толстеете, то будьте готовы, что ваше здоровье ухудшится, вам придется лечиться, а лечение всегда значительно дороже, чем поддержание здоровья», - резюмировал политик.