Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала самое вредное блюдо для мужчин

Самым вредным блюдом на столе в День защитника Отечества являются майонезные салаты. Из-за них представители сильного пола толстеют, после чего испытывают сильный стресс, рассказала врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.
Самое лучшее - поменять майонез на сметану. Также Дианова советует иметь на праздничном столе большое количество овощей, богатых клетчаткой. А алкогольные напитки растягивать в приеме.
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