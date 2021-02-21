Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала самое вредное блюдо для мужчин

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21 февраля 2021, 18:22 Источник: URA.RU

праздничный стол, , фото: pixabay.com

Самым вредным блюдом на столе в День защитника Отечества являются майонезные салаты. Из-за них представители сильного пола толстеют, после чего испытывают сильный стресс, рассказала врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Самое лучшее - поменять майонез на сметану. Также Дианова советует иметь на праздничном столе большое количество овощей, богатых клетчаткой. А алкогольные напитки растягивать в приеме.

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