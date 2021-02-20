Терапевт Ольга Бурлакова раскрыла секрет быстрого похудания без жестких диет

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20 февраля 2021, 22:20 Источник: News.ru

похудение, фото: pixabay.com

Терапевт Ольга Бурлакова рассказала, как можно похудеть на 5-8 килограмм за две недели, не прибегая к жестким диетам. Людям, мечтающим похудеть к весне, в первую очередь нужно следить за потреблением воды.

На килограмм веса должно приходиться 30 миллилитров жидкости. Для лучшего ее усвоения организмом стоит добавить в нее лимонный сок и немного подогреть. Воду необходимо пить до еды и между ее приемами.

Также диетолог посоветовала отказаться от дрожжевого хлеба, так как он вызывает отеки и вздутие, которые увеличивают общий вес.

Не стоит злоупотреблять молочной продукцией. С возрастом она плохо усваивается и увеличивает нагрузку на работу почек.

Стоить снизить и количество животного белка, получаемого из мяса. Такое изменение в рационе сможет улучшить состояние кишечника и пищеварение. «Чередуйте курицу с рыбой и растительным белком, который содержится в фасоли, нуте и чечевице», - сказала эксперт.

Также важно помнить о фруктах и овощах, которые благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт.