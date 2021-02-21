Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал сведения о серийных поставках в ВС РФ «Арматы»

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21 февраля 2021, 16:51

танк Армата, фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя информацию о том, что серийные поставки "Арматы" в Вооружённые силы России начнутся в 2022 году, отметил, что это танк, созданный как следующая ступень развития танкостроения.

В этом танке совсем другое размещение экипажа, боекомплекта, двигателя, чем было до этого со времени Второй мировой войны, рассказал Леонков RT. В нем учтены "современные условия боевых действий с перспективой на дальнейшее его развитие". Созданы отдельные бронекапсулы для экипажа, боевого отделения. В танке также находится необитаемый боевой модуль с большим количеством аппаратуры, он дает возможность вести прицельный огонь в любое время суток и в любом климате.

Леонков отметил, что о количестве полков, дивизий, оснащенных "Арматами", можно будет говорить после опытной эксплуатации в войсках.

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