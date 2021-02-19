Директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев: «У России есть своя линейка беспилотников-камикадзе»

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19 февраля 2021, 13:15 Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал о том, как пандемия COVID-19 сказалась на работе предприятий, о беспилотной «Армате» и российских дронах-камикадзе.

Бекхан Оздоев отметил, что ситуация с пандемией не сильно повлияла на выручку «Ростеха»:

«Конечно, были проблемы у отдельных предприятий, но при этом для кого-то сложившаяся ситуация даже сработала в плюс. В целом сохранилась положительная динамика выручки - по итогам 2020 года мы прогнозируем ее рост на 9% относительно 2019-го».

Он подчеркнул, что оборонные предприятия выпускают не только вооружения и военную технику, но и гражданскую продукцию.

«По итогам 2020 года выручка от реализации гражданской продукции превысила 100 млрд рублей. В 2021 году мы ожидаем ее дальнейшего увеличения - практически на четверть, до 125 млрд рублей», - сообщил Оздоев.

По его словам, танк Т-14 «Армата», разрабатываемый холдингом УВЗ, имеет высокий уровень автоматизации, который дает экипажу больше возможностей на поле боя.

«По большому счету, из Т-14 можно сделать автономного боевого робота - большой и мощный беспилотный танк. Мы уже опробовали его в такой роли. Конечно, Т-14 не будет выпускаться серийно в беспилотном варианте и скорее используется для обкатки соответствующих технологий. Однако это хорошо демонстрирует высоту планки, которую мы себе поставили».

Он добавил: «Такого танка сейчас нет ни у кого в мире, и, я думаю, он вообще не скоро появится».

Рассказал Бекхан Оздоев и о существующей в России линейке беспилотников-камикадзе. По его словам, в настоящее время проходит опытную эксплуатацию беспилотник «Корсар», и он будет запущен в серийное производство, когда Минобороны будет готово к заключению контракта.

«Крайне важно, что в своих разработках мы используем национальную, российскую базу с отечественными комплектующими. Это гарантирует высокий уровень защищенности от несанкционированных внешних вмешательств в работу техники. Плюс мы не зависим от экспортных поставок», - отметил Оздоев.

Он прокомментировал сообщения западных СМИ, в которых заявлялось, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» плохо показали себя в боях в Сирии и Ливии.

«Естественно, мы видели все эти публикации и оцениваем их как дезинформацию. Это была спланированная кампания, направленная на дискредитацию российской продукции военного назначения в целом и «Панциря» в частности.

Мы разбирали каждый случай, о которых сообщали зарубежные СМИ, и видели, что это были фото- и видеомонтаж либо случаи атак на комплексы, которые полностью израсходовали все боеприпасы и находились в беззащитном положении», - заявил Оздоев.