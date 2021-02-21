Ксения Собчак об идее Жириновского ограничить вес россиян: «инициатива дня»

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21 февраля 2021, 16:12

Ксения Собчак, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак в своем Telegram-канале оценила инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского установить предельный вес для чиновников и россиян.

Она указала на разницу в "лимите" веса для граждан России и чиновников, отметив, что Жириновский, по всей видимости, считает, что на чиновников у государства есть дополнительные деньги, раз им можно весить 100 кг, в то время как россияне не должны набирать больше 80.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал ввести в России максимальный вес для каждого гражданина.