В Петербурге впервые с 3 ноября число новых зараженных коронавирусом за сутки менее тысячи
21 февраля 2021, 13:29
В Санкт-Петербурге, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на утро 21 февраля, за сутки выявлено 996 новых случаев заражения коронавирусом. Это минимальное значение новых зараженных за сутки в северной столице с 3 ноября.
За сутки скончались 49 пациентов с подтвержденным ковидом. Выписаны по выздоровлении 2350 пациентов. Всего в Санкт-Петербурге с начала пандемии коронавирус был диагностирован у 360 650 человек. За время пандемии ковида зарегистрировано 10 787 летальных исходов. Вылечены 286 972 пациентов.
За минувшие сутки количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России составило 12 742.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.