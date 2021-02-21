В Петербурге впервые с 3 ноября число новых зараженных коронавирусом за сутки менее тысячи

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21 февраля 2021, 13:29

ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

В Санкт-Петербурге, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на утро 21 февраля, за сутки выявлено 996 новых случаев заражения коронавирусом. Это минимальное значение новых зараженных за сутки в северной столице с 3 ноября.

За сутки скончались 49 пациентов с подтвержденным ковидом. Выписаны по выздоровлении 2350 пациентов.

Всего в Санкт-Петербурге с начала пандемии коронавирус был диагностирован у 360 650 человек.

За время пандемии ковида зарегистрировано 10 787 летальных исходов. Вылечены 286 972 пациентов.

За минувшие сутки количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России составило 12 742.